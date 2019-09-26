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(Özel) Taksim’de dilenci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 09:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Beyoğlu’nun belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Beyoğlu’nun belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Taksim Meydanı’nda yapılan operasyonda 6 kişiye idari para cezası uygulandı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde Suriye uyruklu çocukların turistlerin duygularını istismar edip dilencilik yaptığı ihbarını alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı iddia edilen kadınları takibe aldı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde turistlere duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunduğu belirlenen 6 kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Kadınlara kabahatler kanuna göre 153 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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