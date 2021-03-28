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(Özel) Taksim’de dilenci operasyonu

28.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı’nda zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı.Operasyon, dün saat 19.00 sıralarında Taksim Meydanı ve çevresinde gerçekleşti.

Taksim Meydanı’nda zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı.
Operasyon, dün saat 19.00 sıralarında Taksim Meydanı ve çevresinde gerçekleşti. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı tespitler sonucu birçok dilenci toplandı. Araçlara bindirilen dilencilere önce maske dağıtımı yapıldı. Ardından toplanan dilenciler Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü tarafından dilencilere işlem yapıldıktan sonra dilenciler serbest bırakıldı.

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