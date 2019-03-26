HABER

(Özel) Taksim’de engelliler yine mağdur, üçüncü kez çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, üçüncü kez çalındı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, üçüncü kez çalındı. Yaşanan hırsızlık nedeniyle şarj istasyonuna akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelliler mağdur oldu, akülü sandalyelerini şarj edemeden geri gitti.
İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı’nda bulunan ve engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, üçüncü kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelli vatandaşlar, sandalyelerini şarj edemeden geri gitti. Mağdur olan vatandaşlar karşılaşılan duruma tepki göstererek, istasyona kamera takılmasını istedi.
İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan ’Akülü Sandalye Şarj İstasyonu’nun kablo uçlarında bulunan soketler, üçüncü kez hırsızların hedefi oldu.
İstasyona gelen ve sandalyesini şarj etmeden geri giden Mehmet Söğütçü, "Görüyorsunuz kabloların ucu yoktur. Şarj edemiyoruz şu anda. Sandalyemin şarjı bitmek üzeredir. Bunları niçin yapıyorlar bilemiyorum ama herhalde bizim gibi insanlar hor görüyorlar. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Yardımcı olmak istemiyorlar mı acaba? Arabamın şarjı yoktu, şarja takacağım, takamıyorum” dedi.
İstasyonun çevresine kamera takılmasını istediklerini dile getiren Söğütçü, "Yetkililer buraya bir kamera koymaları lazım. Yapan kişi yakalanır, kamera ile iş biter. Her sağlam bir birey, bizim gibi bir engelli adayıdır. Lütfen bu işlerden vazgeçelim” diye konuştu.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Çatı katı daire yanarak kullanılamaz hale geldiÇatı katı daire yanarak kullanılamaz hale geldi
Aşırı yük taşıyan kamyon tehlike saçtıAşırı yük taşıyan kamyon tehlike saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.