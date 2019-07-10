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(ÖZEL) Taksim’de gasp dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Taksim’de bir banka ATM’sine para yatırmaya çalışan kadını bıçakla hafif şekilde yaralayıp paralarını alıp kaçan gaspçı, akşam saatlerinde bir dövizcide de gasp yapınca polise yakalandı.

Taksim’de bir banka ATM’sine para yatırmaya çalışan kadını bıçakla hafif şekilde yaralayıp paralarını alıp kaçan gaspçı, akşam saatlerinde bir dövizcide de gasp yapınca polise yakalandı. Dövizcide yaşanan gasp dehşeti ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim’de bir bankanın ATM’sine para yatırmaya çalışan kadının yanına gelen şüpheli, kadının elindeki paraları alarak kaçmak istedi. Paraları alamayan gaspçı, kendisine direnen kadını hafif şekilde yaraladı. Olayı gören vatandaşlar olayı müdahale etmesi üzerine gaspçı, bu defa bıçağı vatandaşlara doğru çekerek olay yerinden kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu atlatan kadın, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri görü şahitlerini dinleyerek, kadını polis aracına alarak polis merkezine götürdü.

Bir günde iki ayrı kişiyi gasp etti
Kadının şikayeti üzerine incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan gaspçı ise akşam saatlerinde bir döviz bürosuna giderek yine bıçakla gasp girişiminde bulundu. Bıçakla döviz bürosundaki vatandaşlara saldıran gaspçı, bir kişinin elindeki paraları alarak kaçtı.

Önce kameraya sonra güven timlerine yakalandı
İhbar üzerine polis ekipleri döviz bürosuna gelerek incelemelerde bulundu. Döviz bürosunun güvenlik kamerasına inceleyen ekipler, şüphelinin aynı kişi olduğunu belirledi. Ekipler, Taksim’de 4 saat arayla vatandaşlar gasp dehşeti yaşatan eli bıçaklı şahsı yakalamak için derinlemesine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli, Güveni Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim’deki gasp dehşeti kamerada
Taksim’de 4 saat arayla iki kişiyi gasp eden şüphelinin akşam saatlerinde döviz bürosunda gerçekleştirdiği gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, şahsın döviz bürosunda bulunan 3 kişiye bıçak çektiği ve bir kişinin elindeki paraları alarak kaçtığı görülüyor.

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