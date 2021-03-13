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(Özel) Taksim’de genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada

13.03.2021 07:44 | Son Güncelleme:
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Taksim’de laborant olan genç bir kadın, ara sokakta navigasyonla adres aradığı esnada kapkaça uğradı.

Taksim’de laborant olan genç bir kadın, ara sokakta navigasyonla adres aradığı esnada kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan ve neye uğradığını şaşıran kadın kapkaççıları arkasından kovaladı ancak yakalayamadı. Kapkaç ve kovalama anı kameralara yansırken, 3 ayrı kapkaç olayını gerçekleştiren 3 şahıs kaldıkları bir otelde saatlerce güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek kimliklerini tespit eden güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre labaratuvar çalışanı Cemile Özdemir, cep telefonundaki navigasyonu uygulamasını açarak gitmek istediği adresi aramaya başladı. Genç kadın sokağa girdiği esnada arkasından gelen iki kişi, elindeki telefonu bir anda alıp kaçmaya başladı. Genç kadın hızla koşan şüphelileri arkasından kovaladı ancak izlerini kaybettirerek kayıplara karıştılar. Kapkaç anı ve sonrasında yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Genç kadın neye uğradığını şaşırdı
Öte yandan genç kadının çığlıkları üzerine çevredeki esnaf polis ekiplerime ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadını ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olayın ardından emniyet güçleri sokağa gelerek güvenlik kamera çalışması yaptı. Çalışmalar devam ettiği esnada İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Amirliği ekipleri, olaydan 1 gün önce de genç bir kadının kapkaça uğradığı bilgisine ulaştı. Önceki günde benzer şahısların kapkaç olayını gerçekleştirmesi üzerine çalışmalar daha da derinleştirildi. Yapılan güvenlik kamera çalışmaları sonucunda kapkaçı 3 şahsın olayları gerçekleştirdikten sonra önce Turan Caddesi ardından da Irmak Caddesi üzerine indiğini tespit etti.

Polis saatlerce kamera izleyip otelde bastı
Çalışmalara devam eden güven timleri, olayı gerçekleştiren şahısların önce eşkalini ardından da kimliğini belirledi. Saatlerce kamera çalışması yapan tim, R.M, V.Ç. ve S.A. isimli şahısları Fatih Kumkapı’da bir otelde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahısların apart ve otel tarzı yerlerde kaldıkları ve yakalanmamak için sürekli yer değiştirdikleri öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin alınması ve sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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