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(Özel) Taksim’de genç kızın dehşeti yaşadığı kapkaç kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 10:38 | Son Güncelleme

İstanbul’un göbeği Taksim’de sokak arasında yürüdüğü esnada arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan genç kız, vatandaşların gözü önünde kapkaça uğradı.

İstanbul’un göbeği Taksim’de sokak arasında yürüdüğü esnada arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan genç kız, vatandaşların gözü önünde kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan genç kız neye uğradığını şaşırırken, kapkaççı ise koşarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde işyerine doğru yürüyen genç kız, bir yandan da arkadaşıyla telefondan görüntülü görüşme yapmaya başladı. O esnada kıza arkasından yaklaşan bir şahıs, vatandaşların gözü önünde cep telefonunu kapkaç yaptı. Yaklaşık 10 bin lira değerindeki telefonu çalan şahıs koşarak kayıplara karışırken, neye uğradığını şaşıran genç kız ise kapkaççının peşinden koştu. Vatandaşların da şoke olduğu olay esnasında genç kızın elindeki şarj kutusu ise yol kenarına fırladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülü görüşme yaparken dehşeti yaşadı
Görüntülerde, genç kız sokakta arkadaşıyla görüntülü görüşme yaparak yürüyor. Vatandaşlar ise restoranda yemek yiyor. Bir süre sonra genç kızı takip eden şahıs arkasından yaklaşıyor. Kızın telefonunu kapkaç yapan şahıs ardından koşmaya başlıyor. Genç kızın şarj kutusu ise yol kenarına fırlıyor. Sokağın başına kadar koşan genç kız ardından duruyor. Vatandaşlar ise kızın yanına geliyor. Bir süre sokaktan aşağıya bakan vatandaşlar ardından yerine oturuyor. Genç kız ise yürüyerek polis merkezine gidiyor.

“Kız bağıramadı, şok geçirdi”
Olayla ilgili konuşan Enes Yılmaz, “Ben burada oturuyordum, kendime kahvaltı hazırlıyordum. Kızı buradan takip ediyordu. Aradan gördüm, kız telefonla görüşüyordu ve kulaklık takılıydı. Takip ettiği için yakaladığı an aldığı gibi aşağıya doğru kaçtı. Biz önce arkadaşı herhalde şaka yapıyor sandık. O yüzden müdahale edemedik. Burası kalabalıktı, kız zaten şok geçirdi. Aynı anda da görüntülü konuştuğu için hiçbir şeyin farkına varamadı. Kız zaten elini gördü, kendini biraz çekti ama çalan arkadaş profesyonel olduğu için aldığı gibi kaçtı. Elindeki telefonu aldı ama şarj aleti buraya uçtu. Kız bağırmadı, şok geçirdi. Aşağıya kadar gitti ama çocuk baya hızlı kaçtı. Sonrasında polisi aramadık, kız gitti şikayetçi oldu ve 1 saat sonra polis geldi. Kamera görüntülerine baktık şahıs tabi maske taktığı için yüzü tanıdık değil” dedi.

Polis kapkaççının peşinde
Olayın ardından genç kızın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Mağdur kızın ifadesini alan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda eşkalini belirleyen polis, şahsı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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