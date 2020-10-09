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(Özel) Taksim’de İBB’den gece “tezgah” operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:06 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren simit, kestane ve mısır tezgahlarını gece operasyonuyla topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren simit, kestane ve mısır tezgahlarını gece operasyonuyla topladı. Ekiplerin tezgahları topladığı anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, meydan ve caddede faaliyet gösteren ve Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödemesinde bulunan simit, kestane ve mısır tezgahı sahiplerine tebligatta bulunmuştu. İBB, tezgah sahiplerine tüm işgaliye izinlerinin iptal edildiğini bildirerek, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına geçmiş yıllara ait işgaliye ödeme makbuzlarıyla müracaat etmelerini istedi. Zabıta ekiplerinin tebligatı sonrası bazı tezgahlar kapatılırken, bir kısmı ise faaliyetlerine devam etti.

İBB’den tezgahlara gece operasyonu
Yaşanan gelişmelerin ardından saat 03.00 sıralarında İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konvoy halinde Taksim İstiklal Caddesine girerek kilitlerini kırdıkları tezgahları kamyonetlere yükledi. Cadde üzerindeki tüm tezgahları toplayan zabıta ekipleri ardından caddeden ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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