(Özel) Taksim’de mağazadaki sıra kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında, kasa sırasına kaynak yapmaya çalışan genç bir kadın, sıradaki başka bir kadın tarafından uyarılınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınla saçını çekmeye çalıştığı diğer bir kadının sevgilisiyle yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Aslan sevgilisiyle birlikte akşam saatlerinde cadde üzerinde bir giyim mağazasına geldi. Mağazada bir süre alışveriş yapan çift ardından beğendiklerini satın almak için kasa sırasına girdi. O esnada kimliği belirsiz genç bir kadın, kasa sırasına kaynak yapmak istedi. Ancak sıradaki başka bir kadın, kendisini uyararak sıranın en arkasına geçmesini söyledi. Bu duruma sinirlenen kadın, kendisini uyaran kadının alışveriş yaparak mağazadan çıkmasının ardından iddiaya göre arkasından hakaret ve küfür etmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Aslan’ın sevgilisi ise, kadın tepki göstererek konuyu uzatmamasını söyledi.