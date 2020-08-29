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  4. (Özel) Taksim’de otelden telefon çalan “tedirgin hırsız” kamerada

(Özel) Taksim’de otelden telefon çalan “tedirgin hırsız” kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 09:34 | Son Güncelleme

Taksim’de otele giren bir şahıs, çalışanların kullandığı odadan kaşla göz arasında cep telefonu çaldı.

Taksim’de otele giren bir şahıs, çalışanların kullandığı odadan kaşla göz arasında cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şahsın olaydan önce tedirginliği dikkat çekti.
Olay, geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’deki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir şahıs otele girerek çalışanların kullandığı odaya yöneldi. Şahıs koridorda bir süre dolaştıktan sonra sigara yakmaya başladı.

Tedirginlikle telefonu çaldı
Bir yandan sigara içen diğer yandan etrafı kolaçan eden şahıs kimsenin olmamasını fırsat bilerek odaya girdi. Odada bir bekleyen şahıs, masada duran cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şahsın tedirginliği ise dikkat çekti.

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