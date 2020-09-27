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(Özel) Taksim’de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Taksim’de korona virüs salgını nedeniyle kapatılan birkaç gece kulübüne gelen kişiler, artan vakalara rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz iç içe eğlendi.

Taksim’de korona virüs salgını nedeniyle kapatılan birkaç gece kulübüne gelen kişiler, artan vakalara rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz iç içe eğlendi. Sabah saatlerine kadar süren eğlencelerde alkol alarak eğlenenlerin ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadığı anlar kameralara yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle “Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten işyerlerin çalışmasına müsaade edilmeyecek” denilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beyoğlu Taksim’deki gece kulüplerinde dün ve önceki gece “pes” dedirten görüntüler kaydedildi.

Salgına rağmen hiçbir kurala uymadılar
Korona virüs salgınına rağmen açılan birkaç gece kulübüne gelen kişiler, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Yüksek sesli müzikler eşliğinde alkol alarak kendinden geçen kişiler, sabah saatlerine kadar eğlenmeyi sürdürdü. Dans eden kişiler, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamamıştı. O anları kaydeden vatandaşlar bir de sosyal medyada paylaştı.

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