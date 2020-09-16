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(Özel) Taksim’de şaşkına çeviren telefon hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 09:05 | Son Güncelleme

Taksim’de döviz bürosuna gelen turist çiftin bebek arabasındaki telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız bu kadarına da pes dedirtti.

Taksim’de döviz bürosuna gelen turist çiftin bebek arabasındaki telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız bu kadarına da pes dedirtti. Şaşkına çeviren hırsızlık kameralara yansıdı.
Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda bir döviz bürosu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift, paralarını TL’ye çevirmek için döviz bürosuna geldi. Adam büroda işlemleri hallettiği sırada kadın da bebek arabasında uyuyan bebeğiyle birlikte beklemeye başladı. Bu sırada kadının arkasından yaklaşan hırsız uygun bir anı beklemeye koyuldu. Kadının bir anlığına kafasını eşine çevirmesini fırsat bilen hırsız bebek arabasındaki telefonu çaldı. Hırsızın, kaşla göz arasında telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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