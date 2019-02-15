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(ÖZEL) Taksim’de ’seri hırsız’ güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

Taksim’de birkaç saat içerisinde 3 ayrı yerden hırsızlık yapan ’seri hırsız’ güvenlik kameralarına yakalandı.

Taksim’de birkaç saat içerisinde 3 ayrı yerden hırsızlık yapan ’seri hırsız’ güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Kendisine turizm rehberi süsü veren yabancı uyruklu bir şahıs, Taksim’de kısa süre içinde 3 ayrı mekanda hırsızlık yaptı. Yabancı uyruklu şahıs boynuna taktığı kimlik ile girdiği mekanlarda kendisini turizm rehberi olarak tanıttı. Zanlı kısa sürede, içlerinde bir otel ve bir kahve dükkanının da yer aldığı 3 ayrı yerde 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi.
Hırsızın hedeflerinden biri de Taksim’de bir otelde kalan İtalyan Turist oldu. Paolo Occiente isimli İtalyan turist Taksim’de yer alan otelin lobisinde çantasını ve montunu koltuğun üzerine bırakarak resepsiyona yöneldi. Tam bu esnada kameranın açısına giren hırsız bir süre telefonla konuşuyormuş gibi yaparak etrafı gözetledi. Telefonunu cebine koyduktan sonra otelin lobisinde bulunan koltuğa oturan hırsız, resepsiyonun önünde bulunan İtalyan turist meşgul olduğu anda çantadan laptopu çalarak otelden çıktı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kısa sürede farklı yerlerde gerçekleşen hırsızlık olayları da polise bildirildi. Güvenlik kameralarından yabancı uyruklu şahsı tespit etmeye çalışan ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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