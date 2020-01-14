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  4. (ÖZEL) Taksim’de ticari taksi yandı, esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti

(ÖZEL) Taksim’de ticari taksi yandı, esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Taksim’de seyir halinde olan ticari takside elektrik kontağında oluşan arıza nedeniyle yangın çıktı.

Taksim’de seyir halinde olan ticari takside elektrik kontağında oluşan arıza nedeniyle yangın çıktı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför panik halinde arabadan inerken çevredeki esnaf yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.
Taksim Sıraselviler Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 22.00 sıralarında seyir halinde olan ticari taksinin elektrik kontağında oluşan arıza nedeniyle yangın çıktı. Taksiden dumanlar yükseldiğini gören şoför araçtan panik halinde indi. Yangını gören çevredeki esnaflar yangın söndürme tüpleri ile müdahale edip, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler soğutma çalışması yaptı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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