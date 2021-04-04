HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Taksim’de valelerle sokakta kalan gencin kavgası kamerada

(Özel) Taksim’de valelerle sokakta kalan gencin kavgası kamerada

04.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de bir otelin vale görevlileri ile sokakta kalan bir genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

1/

Taksim’de bir otelin vale görevlileri ile sokakta kalan bir genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Araya giren trafik polisleri kavgayı ayırırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim Sıraselviler Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir otelin vale görevlilerine orada bulunan sokakta kalan gençler önce laf attı. Valelerin karşılık vermesiyle çıkan kavgada gençlerden biri valelere şişe fırlattı. Ardından vale görevlileri bir genci aralarına alarak dövmeye başladı. Tam o sırada olay yerinde bulunan bir trafik polisinin kavgaya müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan kavga ise saniye saniye kameraya yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Yer: Kars! Yeniden ortaya çıktılarYer: Kars! Yeniden ortaya çıktılar
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Adana Valiliği'ne yönelik hain saldırıda yeni bilgiler ortaya çıktı

5 yıllık firar son buldu! Talimatlar 'Arges'ten'

Dilenci kadınlara para verdi, tacizci ilan edildi! Genci böyle kovaladılar

Dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası!

TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Kars'ta ayılar kış uykusundan uyandı

Yer: Kars! Yeniden ortaya çıktılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.