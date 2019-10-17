HABER

(ÖZEL) Taksim’de yabancı uyruklu iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 08:53 | Son Güncelleme

Taksim’de restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın bir anda tartışmaya başladı.

Taksim’de restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce kadınlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan biri sinir krizi geçirirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Taksim Aydede Caddesin’de dün sabah saat 05.00 sıralarında bir restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce restorandan çıkan kadınlar, cadde ortasında birbirine girdi. Saç saça baş başa kavga eden kadınları yanlarında bulunan arkadaşları güçlükle ayırdı. Kadınlardan biri sakinleşip olay yerinden ayrılırken, diğeri cadde ortasında sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren yabancı uyruklu kadın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Sosyal medyadan kara propagandaya şafak operasyonuSosyal medyadan kara propagandaya şafak operasyonu
Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralıAnkara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.