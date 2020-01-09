HABER
  4. (Özel) Taksim’de yırtılan dev Türk bayrağı değiştirildi

(Özel) Taksim’de yırtılan dev Türk bayrağı değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Taksim’de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle yırtılarak zarar gören dev Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından değiştirildi.

Taksim’de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle yırtılarak zarar gören dev Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından değiştirildi. Vatandaşlarda değişimi cep telefonlarıyla görüntüledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da meydana gelen fırtına nedeniyle Taksim Meydanı’ndaki dev Türk bayrağı da zarar gördü. Şiddetli rüzgardan yırtılan Türk bayrağının gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, merdivenle uzandığı direkteki bayrağı indirdi. Yenisiyle değişimi yapan ekipler bayrağı tekrardan göndere çekti. Vatandaşlar ise değişimi cep telefonlarıyla görüntüledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Karşıyaka Belediyesinde işçiler maaşları için eylemdeKarşıyaka Belediyesinde işçiler maaşları için eylemde
Jandarma Trafik göz açtırmıyorJandarma Trafik göz açtırmıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Mart'ta Büyükçekmece'de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

31 Mart seçimlerindeki iddia çok konuşulmuştu! Yeni gelişme

Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

Ahmet Hakan'dan Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul’da tarihi eser operasyonu

CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne 'vergi' başvurusu

CHP'den AYM'ye 'vergi' başvurusu

Kayseri'deki askeri birlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven yazı yazan askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

CHP’li Hatay Belediye Başkanı'ndan Erdoğan’ın "yeni bir göçü kaldıramayız" sözlerine destek

CHP'li Başkan'dan Erdoğan'ın o sözüne destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.