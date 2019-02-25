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(Özel) Taksim’de yürekleri ısıtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:12 | Son Güncelleme

Taksim Meydanında bulunan bir kafede kardeşiyle birlikte oturan genç, yanı başında titreyen köpeğin o haline duyarsız kalmadı.

Taksim Meydanında bulunan bir kafede kardeşiyle birlikte oturan genç, yanı başında titreyen köpeğin o haline duyarsız kalmadı. Bulduğu kartonu ısıtıcıda ısıtarak titreyen köpeğin üzerine koyan gencin o anları insanlık ölmemiş dedirtti.
Beyoğlu Taksim Meydanında bulunan bir kafede kardeşiyle birlikte oturan Mimar olan ve yüksek lisans yapmak için İstanbul’da olan Alperen Coşkuner, hemen yanında soğuktan titreyen sokak köpeğini gördü. O anlara duyarsız kalmayan Coşkuner, bulduğu kartonu ısıtıcıda ısıtarak titreyen köpeğin üzerine koyarak ısıtmaya çalıştı. Titreyen köpeği ısıtmaya çalışan Coşkuner’in o anları insanlık ölmemiş dedirtti.
İstanbul’da yüksek lisans yapan Alperen Coşkuner, “ Kardeşimle oturduğum da köpeğin titrediğini gördüm. İçerden gazete yada karton var mı diye rica ettim. Sağolsunlar karton verdiler. Bende ısıtıcılardan yardımcı olmaya çalıştım. İstanbul’da genel kedi ve köpeklere karşı şefkat var bende de herkeste olduğu kadar var fazlası yok” dedi.
Soğuk hava nedeniyle üşüyerek bir kafeye sığınan köpeğin isminin ‘Eylem’ olduğu ve uzun zamandır görünmediği öğrenildi.

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