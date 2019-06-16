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(ÖZEL) Taksim’de yüzüne tiner atılan kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

Beyoğlu Taksim’de sokakta yürüyen 19 yaşındaki gencin yüzüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tiner atıldığı iddia edildi.

Beyoğlu Taksim’de sokakta yürüyen 19 yaşındaki gencin yüzüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tiner atıldığı iddia edildi. İlk yardımına vatandaşların koştuğu yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 19.20 sularında Beyoğlu Taksim Feridiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 19 yaşındaki Furkan Küllü’nün yüzüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tiner atıldığı ileri sürüldü. Gözlerinden ve yüzünden yaralanan Küllü’nün yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk önce suyla müdahale etti, müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen güven timleri polis ekipleri ise sokakta ve çevrede şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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