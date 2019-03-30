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(ÖZEL) Taksinin kapısını aniden açan yolcu motorlu kuryeyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 08:53 | Son Güncelleme

Fatih’te seyir halinde olan bir motorlu kurye, taksi yolcusunun kapıyı aniden açmasıyla yere düşerek yaralandı.

Fatih’te seyir halinde olan bir motorlu kurye, taksi yolcusunun kapıyı aniden açmasıyla yere düşerek yaralandı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, taksi şoförü ve 3 yolcusu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde bir taksi müşterisini indirmek için yol kenarında durdu. Bu sırada taksiden inmek isteyen yolcu aracın kapısını kontrolsüz şekilde açtı. Yolcunun aniden açtığı kapı seyir halinde olan motorlu kuryeye çarptı. Motorlu kurye Ömer Bozkurt, taksi kapısının çarpmasıyla birlikte savrularak yere düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, taksici ve 3 yolcusunu ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Sağlık ekipleri ise ayak bileğinden yaralanarak yerde yatan Ömer Bozkurt’a müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sedyeye konulan Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan taksi ve motor ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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