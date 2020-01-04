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  4. (Özel) Taksit taksit evini boşaltıyorlar

(Özel) Taksit taksit evini boşaltıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Edirne’nin Sarıcapaşa Mahallesi’nde yaşayan Ülküsel ailesinin başı tam anlamıyla hırsızla dertte.

Edirne’nin Sarıcapaşa Mahallesi’nde yaşayan Ülküsel ailesinin başı tam anlamıyla hırsızla dertte. Talihsiz kadının evine adeta abone olan ve 10 kez evi soyan hırsız, 11’inci gelişinde kapıyı açamayınca bu kez eli boş döndü. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızların kendi eviymiş gibi gece gündüz demeden evine girdiğini öne süren Hikmet Ülküsel, 2019 yılında evinin 10 kez soyulduğunu iddia etti.
Oturduğu apartmanda sadece kendi evine hırsız girdiğini söyleyen Ülküsel, evine güvenlik kamerası taktırmasına rağmen hırsızların halen yakalanamadığını belirterek, “malımdan vazgeçtim canımdan korkuyorum” dedi.
Hırsızların taksit taksit evini boşalttığını iddia eden Ülküsel, çareyi evine güvenlik kamerası taktırmakta bulduğunu ve işyerinden devamlı evini izlediğini söyledi.
Evinde oturduğu esnada kapıyla birinin oynadığını fark edince kameradan evinin etrafını izlemeye başladığını söyleyen Ülküsel, 11’inci kez evine hırsızlık için gelen kişiyi canlı canlı izlediğini anlattı.
Hırsızın kapıyı açamadığı için geri döndüğünü ifade eden Ülküsel, hırsızların biran önce yakalanmasını istedi.
“Evimde başka çalınacak bir şey kalmadı tek canım var canımı mı alsınlar” diyerek feryat eden Ülküsel, “Beni bir gün bu evde ölümü bulmak istiyorsunuz. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Belki o hırsız kapıyı açabilseydi ve beni içeride görseydi beni burada öldürecekti. Artık bu evde yaşamayacağım gerekirse sokaklarda yaşayacağım camilerde yaşayacağım” ifadelerine yer verdi.

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