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(Özel) Tapirlerin masaj tutkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 08:57 | Son Güncelleme

Güney Amerika’dan Bursa Hayvanat Bahçesi’ne getirilen Brezilya tapirlerine her gün belirli saatlerde özel masaj yapılıyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin Güney Amerika barınağında kapibaralar ve karınca yiyenlerle beraber yaşayan 3 Brezilya tapiri ilgi odağı oldu.

Güney Amerika’dan Bursa Hayvanat Bahçesi’ne getirilen Brezilya tapirlerine her gün belirli saatlerde özel masaj yapılıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin Güney Amerika barınağında kapibaralar ve karınca yiyenlerle beraber yaşayan 3 Brezilya tapiri ilgi odağı oldu. Tapirlere her gün belirli saatlerde özel masaj yapılıyor. Masajla yan yatıp ayaklarını yukarı doğru iyice kaldıran tapir büyük keyif yaşıyor. Öyle ki bakıcısının masajıyla havyanın yüz hatlarının değişmesi gözlerden kaçmıyor.
Bakıcıların elleriyle beslediği tapirlerle aralarında sıcak bağ kurulduğunu dile getiren yetkililer, "Aralarında çıkan kavgalarda yaralar, bereler oluşabiliyor. Herhangi olumsuz bir durumda hemen tedavi ediliyor. Hayvanlarla insanların aralarındaki sıcak bağı burada çok net görebiliyoruz" diye konuştu.
Brezilya tapirleriyle birlikte yaşayan dünyanın en büyük faresi kabul edilen kapibaralara da bakıcılar özel ilgi gösteriyor.

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