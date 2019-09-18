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(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan ve aslen Uşaklı olan iki gurbetçi Eşme ilçesindeki kaya ev ve mezarlarıyla büyük tarihi öneme sahip olan ve keşfedilmeyi bekleyen Mesotimolos’u tanıtmak amacıyla besteledikleri şarkılarına klip çekti.Eşme ilçesi Düzköy köyü yakınlarında bulunan, yaşam alanı olarak kayalara oyulmuş evleri ve mezarları, volkanik kalıntılarla oluşan peri bacalarını çevresinde barındıran Lidya şehri Mesotimolos görülmeye değer tarihi mekanlardan birisi olarak keşfedilmeyi bekliyor.

Almanya’da yaşayan ve aslen Uşaklı olan iki gurbetçi Eşme ilçesindeki kaya ev ve mezarlarıyla büyük tarihi öneme sahip olan ve keşfedilmeyi bekleyen Mesotimolos’u tanıtmak amacıyla besteledikleri şarkılarına klip çekti.
Eşme ilçesi Düzköy köyü yakınlarında bulunan, yaşam alanı olarak kayalara oyulmuş evleri ve mezarları, volkanik kalıntılarla oluşan peri bacalarını çevresinde barındıran Lidya şehri Mesotimolos görülmeye değer tarihi mekanlardan birisi olarak keşfedilmeyi bekliyor. Yapılan araştırmalara göre şehrin Lidyalılar’dan kalma ve eski medeniyetlere ait çok sayıda kalıntı bulundurduğu öğrenildi. Amatör yapımcı Fevzi Ünlü ve müzisyen Sezai Kaya ise binlerce yıllık tarihiyle geçmişe ışık tutan bölgeyi tanıtmak amacıyla bir araya gelip burada besteledikleri şarkılarına klip çektiler. Ünlü ve Kaya’nın sosyal medya üzerinden Almanya’da tanışarak ve tarihi kenti tanıtmak için sözleştikten sonra Eşme’ye geldi.

“Herkesin gelip burayı ziyaret etmesini isterim”
Amaçlarının böyle bir güzelliği tanıtmak olduğunu belirten Uşak sevdalısı Fevzi Ünlü, “Burası Uşak’taki tarihi dokusunu uzun yıllardır korunmuş yerlerden birisi. Amacımız burayı tanıtıp turizme kazandırmak, buraya sahip çıkmak, Uşak’a kazandırmak. Burada bulunmamızın diğer bir sebebi de gurbetçi bir ağabiyimiz var. Kendisiyle burayı tanıtmak için klip çekmeye geldik” dedi.
Almanya’dan gelen ve aslen Uşaklı olan müzisyen Sezai Kaya ise "Bu tarihi mekana geldik. Harika bir doğa manzarası var. Herkesin gelip burayı ziyaret etmesini isterim. Bu doğa harikasına Uşaklılar olarak bizler sahip çıkalım ki Türkiye’ye ve dünyaya tanıtalım" diye konuştu.

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler

(Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos’u tanıtmak için klip çektiler
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