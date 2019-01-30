HABER

(ÖZEL) Tarihi Arap Şükrü sokağında bulunan balıkçı alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın tarihi mekanlarından Arap Şükrü sokağında bulunan Bursa’nın sembolü Reşat Balık alevlere teslim oldu.Yangın, sabah saat 06.00 sularında Arap Şükrü Sokağında bulunan ve Bursa’nın sembolü haline gelen Reşat Balıkçılık’da meydana geldi.

Bursa’nın tarihi mekanlarından Arap Şükrü sokağında bulunan Bursa’nın sembolü Reşat Balık alevlere teslim oldu.
Yangın, sabah saat 06.00 sularında Arap Şükrü Sokağında bulunan ve Bursa’nın sembolü haline gelen Reşat Balıkçılık’da meydana geldi. Yoğun yağış ve şiddetli lodos sonucu balıkçının tabelasında meydana gelen elektrik kontağı, tarihi ahşap binayı yarım saat içerisinde küle çevirdi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Altıparmak caddesi trafiğe kapatılarak geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı. Balıkçının devamında bulunan Arap Şükrü Sokağındaki balıkçılara yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük bir gayretle alevlere müdahale etti. Yangın yarım saat içerisinde söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının, açık bırakılan balıkçının tabelasında meydana gelen elektrik kontağı sonucu çıktığı belirtildi. Yangını ilk gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Ali Turan, ’’ yan tarafta çorba içiyorduk. Aniden bir duman çıktı buradan. 15 yada 20 dakika oldu olmadı eski bir bina olduğu için alevler kısa sürede her yeri kapladı. İtfaiye ve polisi aradık, sağ olsunlar onlarda hemen geldiler. Bu kadarıyla şükürler olsun söndürüldü. Benim gördüğüm balkon tarafında çıktı yangın tabelanın bulunduğu balkondan zaten sonra komple binayı sardı’’ dedi.

(ÖZEL) Tarihi Arap Şükrü sokağında bulunan balıkçı alevlere teslim oldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.