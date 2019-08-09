(Özel) Tarihi binanın yıkılma tehlikesi mahalleliyi uyutmuyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çökme tehlikesi olan eski bina yüzünden vatandaşlar evlerinde rahat kalamıyor.

Mütareke Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, duvarları yıkılma tehlikesi bulunan harabe vaziyetteki tarihi evden şikayetçi. Geçtiğimiz günlerde bir aracın korkuluk demirlerine çarptığı evin yanında oturan Zorluçay ailesi, binanın tehlike arz ettiğini ve yıkılma tehlikesi bulunduğunu dile getirdi. Eşinin geçirdiği trafik kazası sonucu yüzde 91 engelli olduğunu belirten Erdem Zorluçay, "Zaten zor durumda yaşıyoruz. Eşim geçirdiği trafik kazasından sonra felç oldu. Sigorta firması masrafları karşılamadı. Diğer yandan bir de bu bina çıktı. Tehlike arz eden bina yüzünden evimizde rahat uyuyamıyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali İhsan ise binanın yıkılması halinde sokaktan geçenlerin de zarar görebileceğinden bahsederek, "Bu bina sadece komşular için tehlike arz etmiyor. Yıkılırsa yolda oynayan çocuklar ve vatandaşlar yaralanabilir. Umarım korkulan olmaz" dedi.

Binanın durumunu yetkililere bildiren mahalleli bir an önce bir tedbir alınmasını istiyor.



