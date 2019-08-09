HABER

(Özel) Tarihi binanın yıkılma tehlikesi mahalleliyi uyutmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çökme tehlikesi olan eski bina yüzünden vatandaşlar evlerinde rahat kalamıyor.Mütareke Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, duvarları yıkılma tehlikesi bulunan harabe vaziyetteki tarihi evden şikayetçi.

(Özel) Tarihi binanın yıkılma tehlikesi mahalleliyi uyutmuyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çökme tehlikesi olan eski bina yüzünden vatandaşlar evlerinde rahat kalamıyor.
Mütareke Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, duvarları yıkılma tehlikesi bulunan harabe vaziyetteki tarihi evden şikayetçi. Geçtiğimiz günlerde bir aracın korkuluk demirlerine çarptığı evin yanında oturan Zorluçay ailesi, binanın tehlike arz ettiğini ve yıkılma tehlikesi bulunduğunu dile getirdi. Eşinin geçirdiği trafik kazası sonucu yüzde 91 engelli olduğunu belirten Erdem Zorluçay, "Zaten zor durumda yaşıyoruz. Eşim geçirdiği trafik kazasından sonra felç oldu. Sigorta firması masrafları karşılamadı. Diğer yandan bir de bu bina çıktı. Tehlike arz eden bina yüzünden evimizde rahat uyuyamıyoruz" şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerinden Ali İhsan ise binanın yıkılması halinde sokaktan geçenlerin de zarar görebileceğinden bahsederek, "Bu bina sadece komşular için tehlike arz etmiyor. Yıkılırsa yolda oynayan çocuklar ve vatandaşlar yaralanabilir. Umarım korkulan olmaz" dedi.
Binanın durumunu yetkililere bildiren mahalleli bir an önce bir tedbir alınmasını istiyor.

(Özel) Tarihi binanın yıkılma tehlikesi mahalleliyi uyutmuyor

(Özel) Tarihi binanın yıkılma tehlikesi mahalleliyi uyutmuyor

(Özel) Tarihi binanın yıkılma tehlikesi mahalleliyi uyutmuyor

(Özel) Tarihi binanın yıkılma tehlikesi mahalleliyi uyutmuyor

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyorÜrettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor
Hayvan pazarında adeta yaprak kımıldamıyorHayvan pazarında adeta yaprak kımıldamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Adana'da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı

İki kişi ölmüştü... Minibüs saatler sonra kaldırıldı

Son depremler! Denizli ve İzmir'in ardından Afyonkarahisar'da peş peşe depremler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Söndürmek istediği alevlerin arasında kalan genç kız yaralandı

Yangında can pazarı! Söndürmek isterken alevlerin ortasına düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.