- (ÖZEL) TARİHİ CAMİYE HIRSIZLAR DADANDI

“AYAKKABI HIRSIZLIĞI ARTIK BİZE NORMAL GELİYORö Cami cemaatinden İzzet Sarı, “Hırsızlık sürekli oluyor, ayakkabı hırsızlığı zaten sürekli olan bir şey ve artık bize normal geliyor. Camiye girdiğimiz zaman artık ayakkabıyı yanımızda muhafaza edeceğiz o derecedeyiz. Kitap hırsızlığı oluyor, vakfa ait islam eserleri kitaplar ve kuran kitapları çalınıyor. Kadınlar bölümündeki namaz kılarken giyilen başörtü ve etekler çalınıyor, geçenlerde hocamızın mikrofonunu bile çaldılar. Namaz kıldıracak mikrofonu dahi yoktu. Beklentimiz sadece buraya bir güvenlik görevlisinin tahsis edilmesi. Hemen hemen her gün bir hırsızlık olayı var önüne geçilemiyor. Burası tarihi bir cami her vakit kalabalık oluyor. Ayakkabı hırsızlığı cemaat namaz kılarken oluyor. Camiyi gezmek için gelen turistlerin de içeriye girdiği andan itibaren 3 dakika içerisinde ayakkabıları gidiyor" diye konuştu.

MİNARENİN KURŞUNUNU ÇALMAYA KALKTILAR

Cemaatten bir kişi de “Geçenlerde yine minarenin kurşunlarını çalmak için gece minareye çıktılar gelenler müezzinin farketmesiyle kaçtılar" dedi. Diğer cami cemaatleri de hırsızlık olaylarından dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi.

AYAKKABI HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde oturan kişinin, namaz için camiye gelen kişiyi gözleriyle takip etmesi, ayakkabısını ayakkabılığa bıraktıktan sonra içeriye giren kişinin ayakkabısını alarak uzaklaştığı görüldü.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Sağda yerde oturan hırsız

-Camiye namaza gelen kişin ayakkabısını ayakkabı dolabına koyması

-Hırsızın gözleriyle onu izlemesi

-Kişinin namaz için içeriye gitmesi

-Hırsızın etrafı gözetlemesi

-Hırsızın namaz için içeri giren kişinin dolaba koyduğu ayakkabıyı alması

-Hırsızın hızla camiden çıkması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Cami den görüntüler

-Camiye gelen vatandaşlar

- Cami cemaatinden İzzet Sarı ile röportaj

-Diğer cami cemaatleri ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

