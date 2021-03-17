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  4. (Özel) ’’Tarla fareleri’’ güvenlik kamerasına yakalandı

(Özel) ’’Tarla fareleri’’ güvenlik kamerasına yakalandı

17.03.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Bursa’da son bir yıldır çiftçileri canından bezdiren tarla hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.İznik ilçesinde geçimlerini tarımla sağlayan vatandaşlar, son bir yıldır tarlalara dadanan hırsızlardan bezdi.

Bursa’da son bir yıldır çiftçileri canından bezdiren tarla hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.
İznik ilçesinde geçimlerini tarımla sağlayan vatandaşlar, son bir yıldır tarlalara dadanan hırsızlardan bezdi. Tarım âletleri, ilâç tankerleri ve sulama sistemlerini, hatta ağaçtaki meyveleri bile çalarak kayıplara karışan hırsızlar bu sefer güvenlik kamerasına yakalandı. Çiftçiye gına getiren hırsızlık şebekesi Sarıkonaklar mevkiinde Mehmet Tutar’a ait tarlaya gece girerken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tarladaki depoların kapılarını kıran hırsızlar, tarım malzemesi ve kümesteki tavukları çaldı. Emniyet hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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