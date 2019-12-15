HABER

(Özel) Tasmasının sıkışmasıyla boğulan köpeği dakikalarca kalp masajı yaparak kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tasmasının sıkışması sonucu boğularak bayılan köpek, vatandaşlar tarafından yapılan kalp masajının ardından hayata döndü.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tasmasının sıkışması sonucu boğularak bayılan köpek, vatandaşlar tarafından yapılan kalp masajının ardından hayata döndü. Köpeği kurtarmaya çalışan vatandaşların zamanla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nushetiye Caddesi’nde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan Cabbar Şahbaz, merkezde bulunan iki köpeği oynamaları için bahçede serbest bıraktı. Bir süre sonra iki köpeğin tasmaları birbirine dolaştı. Tasmasının sıkışması sonrasında “Garip” isimli köpek baygınlık geçirdi. Köpeklerin kavga ettiğini düşünen Cabbar Şahbaz, köpeklerin yanına gidince Garip isimli köpeğin bayıldığını gördü. Panikle köpeği kurtarmaya çalışan Şahbaz “Garibim öldü” diye ağlarken, sesleri duyan Veysel Tetik koşarak bahçeye girdi. Şahbaz hemen köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Dakikalarca süren kalp masajının ardından köpek hayata döndü. Köpeğin ayağa kalktığını gören Şahbaz ve Tetik büyük sevinç yaşadı. Garib’in bayıldığı sırada büyük panik yaşayan diğer köpeğin ise sevinci dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen Garib’in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"Ben, ‘Garip’im ölüyor, yetişin’ diye bağırıyordum"
Olay anında yaşadıklarını anlatan Şahbaz, köpeğin hayata dönmesi ile büyük sevinç yaşadığını ifade ederek, “Yeni bir köpek almıştık. Kaynaşmaları amacıyla tüm köpekleri serbest bıraktım. Yanlarında durdum, keyifli keyifli izliyorum. Köpekleri oynuyor zannederken hareketlerini görünce endişelendim. Diğer köpeğin ısırdığını düşündüm. Ama daha sonra birbirine dolaştıklarını anladım. Diğer köpek de onu kurtarmaya çalışıyordu. Orada yapacağım şey dua etmek oldu. Allah’a dua ettim. Sonra hayvan şişmeye başladı. Kucağıma aldığımda boynunu büktü. Daha sonra diğer arkadaşım geldi. Ben, ‘Garip’im ölüyor, yetişin’ diye bağırıyordum. Arkadaşla birlikte tasmayı kesmeye başladık. Kucağımda öldü zaten. Bu arkadaşın aklına kalp masajı yapmak geldi. Ben o anda şoka girdim” dedi.

“Kalp masajını yaparken o nefes almıyordu, ben de almıyordum”
Köpeğe dakikalarca kalp masajı yapan Veysel Tetik ise, köpeğin hayata dönmesi ile kendisinin de nefes almaya başladığını belirterek, “Karşıda yerim var. Oraya geldim. Cabbar ağabeyin sesini duydum, yardım istiyordu. Ben de hemen geldim. Baktım kucağındaki köpekle diğerinin tasmaları birbirine takılmış. Tasma çok sıkmış. Tasmayı çıkartmayı denedik, başarısız olduk. Daha sonra kesmeyi denedik. O da tehlikeliydi. Daha sonra kestik. Köpeği hava alsın diye yere yatırdım. Sonra kalp masajı yapmak geldi. Boğulan insanlara yapılan gibi kalp masajı yapmaya çalıştım. Kalp masajını yaparken o nefes almıyordu, ben de almıyordum. O nefes almaya başlayınca ben de nefes almaya başladım. O ayılınca bir anda çöktüm” diye konuştu.

“Bu tür müdahaleler olmazsa nefes borusunu açamazsınız”
Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Cüneyt Bahtiyar, yapılan müdahalenin köpeğin hayatını kurtardığını ifade ederek, “Bağlı olduğu tasmadan dolayı köpeğin nefes borusu kapanmış. Bu da hayvanda nefes alamamaya ve krizlere neden olmuş. Aslında kalbi durmamış. Hayvan nefes alamadığı için krize girmiş. Sonra Cabbar Bey ve arkadaşının yardımı ile nefes borusu açılmış ve köpek kendine gelmiş. Bu tür müdahaleler olmazsa nefes borusunu açamazsınız. Nefes borusu kapandığı için bunu açmanız gerekiyor. Onu açmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki köpek oynarken bir anda tasmalarının birbirine dolaştığı görülüyor. Şahbaz ve Tetik iki köpeğin tasmasını ayırmaya çalışıyor. Daha sonra köpeğin boynundaki tasmayı keserek çıkartan Şahbaz ve Tetik, köpeğe kalp masajı yapmaya başlıyor. Köpeğe dakikalarca kalp masajı yapılırken, diğer köpek ise baygın haldeki köpeğe patileriyle dokunmaya çalışıyor. Kalp masajı sırasında ayılan köpek ayağa kalkarak koşmaya başlıyor. Diğer köpek ise hayata dönen köpeğin etrafında koşturmaya başlıyor.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Palandöken: "Kaçak alkol denetimleri daha da artırılmalı”Palandöken: "Kaçak alkol denetimleri daha da artırılmalı”
Fransa’da sel felaketi: 2 ölü, 5 yaralıFransa’da sel felaketi: 2 ölü, 5 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O ülkeyle yeni vize kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O ülkeyle yeni vize kararı!

Polis noktasına silahlı saldırı iddiası! Validen açıklama geldi!

Polis noktasına silahlı saldırı iddiası! Validen açıklama geldi!

'İki kere Kur'an'ı bitirdim, namaz kılıyordum'

'İki kere Kur'an'ı bitirdim, namaz kılıyordum'

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin’den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı

'Çin ciğeri' alarmı! Uzmanlar uyardı

İstanbul ve Şanlıurfa'da 'FETÖ dolandırıcılığı' operasyonu

Vatandaşların kabusu olmuşlardı! Yakalandılar

İzmir’de deprem (Son depremler)

İzmir’de deprem

E-5'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

E-5'te feci kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yeni aldığı motosiklet sonu oldu!

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yeni aldığı motosiklet sonu oldu!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.