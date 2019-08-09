(Özel) Tatilciler plan yapıyor o lastik tamir ediyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 32 yıldır lastik tamiratı mesleğini icra eden Recep Satılmış, yolda kimse mağdur olmasın diye Kurban Bayramında da lastikleri tamir etmeye devam edecek.

Kurban Bayramına sayılı günler kala, birçok vatandaş tatile çıkacağı günü iple çekiyor. Buna karşın 32 yıldır lastik tamirciliği mesleğini icra eden 45 yaşındaki Recep Satılmış, tatilci vatandaşların yolda mağdur olmamaları için Kurban Bayramı tatilinde de çalışmalarını aralıksız devam edecek. Lastik tamirciliği ile ailesini geçindiren 32 yıllık usta bu meslekte çırak bulmanın da zor olduğunu da ifade etti. Tekirdağ’ın Merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan Muratlı Caddesi çıkışında küçük bir dükkanda hizmet veren Recep Satılmış, “Mesleğimiz zordur ama uğraştıkları zaman, öğrendikleri zaman onlar için bir geçim kaynağı olur” dedi.

Ömrünün yarısından çoğunu bu mesleğe verdi

1987’den beri bu mesleğin içerisinde olduğunu ifade eden 45 yaşındaki Recep Satılmış, “Tekirdağ’da 32 yıldır çıraklığımızla beraber olmak üzere bu işi yapıyorum. 15 yıldır Tekirdağ-Muratlı yolu üzeri benzinliğin yanında mesleğimi devam ettirmekteyim. Lastikle ilgili vatandaşlar yollarda kaldığı sürece onların bu gibi sorunlarını gidermekteyiz. Bu arada bayram seyran fark etmez mesleğimize devam ediyoruz. Bu mesleğin zor bir yanı da devamlı açık bulunmamız. Vatandaşlara lastikle ilgili konuları gidermemiz gerektiği için bayram seyran bilmiyoruz. Yani sadece bayramlarda da değil hafta son, Pazar çalışıyoruz. Ben bir çocuk babasıyım geçimizi buradan sağlıyorum” diye konuştu