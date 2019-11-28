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(Özel) Tatvan’da ‘Geleneksel Masal Anlatıcılığı’ yeniden canlandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor” projesi kapsamında geleneksel masal anlatıcılığı yeniden canlandırılıyor.Tatvan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor” projesi kapsamında hayata geçirilen birçok kültürel etkinlik, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor” projesi kapsamında geleneksel masal anlatıcılığı yeniden canlandırılıyor.
Tatvan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor” projesi kapsamında hayata geçirilen birçok kültürel etkinlik, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Anadolu’nun kültürel birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı projede, unutulmaya yüz tutmuş birçok kültürel etkinliğin yeninden hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin bir ayağı olarak “Geleneksel Masal Anlatıcılığı”, Tatvan’a bağlı köylerde uygulamaya başlandı.
Proje kapsamında ilk olarak “Geleneksel Masal Anlatıcılığı” etkinliklerinde gönüllü olarak yer alan öğretmenlere, proje koordinatörü Mihraç Kulu tarafından “Masal Anlatıcılığı” eğitimleri veriliyor. Eğitimleri alan gönüllü öğretmenler, daha sonra ilçeye bağlı köylere giderek köy çocuklarını bir evde toplayıp masallar anlatıyor. Uygulama kapsamında Tatvan’a bağlı Yoncabaşı köyüne de giden gönüllü öğretmenler, bir köy evinde topladığı çocuklara masallar anlattı. Öğretmenlerin anlattığı masalları can kulağıyla dinleyen çocuklar, bu sayede eğlenmiş oldu. Masal anlatımı sonrası öğretmenler yanlarında getirdikleri masal kitaplarını çocuklara dağıtıp, ayrıca şeker ve çikolata ikramında da bulundular.

Köylerde ‘masal’ geceleri
Proje Koordinatörü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, Tatvan Kaymakamlığının yürüttüğü geleneksel masal anlatıcılığını tekrar canlandırmaya yönelik projenin gönüllü öğretmenlerinden biri olduğunu belirterek, “Ailelerimizin ve çocuklarımızın özellikle akşamları televizyon ve internet ortamlarında vakit geçirmektense masallarla bir arada olmalarını, birlikte vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Geleneksel masal anlatıcılığını tekrar canlandırmak en büyük hedefimiz. Köylerden başlayarak ev ev gerekirse geziyoruz ve masal geceleri düzenliyoruz. Bugünde bir köy evimizde 55 çocuğumuzla harika bir masal gecesi yaşadık. Çocuklarımız çok memnun kaldı, çok keyif aldılar. Çocuklarımız kadar yetişkinlerimizde müthiş keyif aldı. Evlerine dönerken tekrardan muhakkak masal anlatma geleneğini yaşatmamız gerekiyor diye ayrıldılar. Bu da bizde büyük bir mutluluk oluşturdu” dedi.
Masal dinleyen köy çocukları ise büyük keyif aldıklarını ve çok güzel zaman geçirdiklerini belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti.

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