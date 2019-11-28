(Özel) Tatvan’da ‘Geleneksel Masal Anlatıcılığı’ yeniden canlandırılıyor

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor” projesi kapsamında geleneksel masal anlatıcılığı yeniden canlandırılıyor.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor” projesi kapsamında hayata geçirilen birçok kültürel etkinlik, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Anadolu’nun kültürel birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı projede, unutulmaya yüz tutmuş birçok kültürel etkinliğin yeninden hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin bir ayağı olarak “Geleneksel Masal Anlatıcılığı”, Tatvan’a bağlı köylerde uygulamaya başlandı.

Proje kapsamında ilk olarak “Geleneksel Masal Anlatıcılığı” etkinliklerinde gönüllü olarak yer alan öğretmenlere, proje koordinatörü Mihraç Kulu tarafından “Masal Anlatıcılığı” eğitimleri veriliyor. Eğitimleri alan gönüllü öğretmenler, daha sonra ilçeye bağlı köylere giderek köy çocuklarını bir evde toplayıp masallar anlatıyor. Uygulama kapsamında Tatvan’a bağlı Yoncabaşı köyüne de giden gönüllü öğretmenler, bir köy evinde topladığı çocuklara masallar anlattı. Öğretmenlerin anlattığı masalları can kulağıyla dinleyen çocuklar, bu sayede eğlenmiş oldu. Masal anlatımı sonrası öğretmenler yanlarında getirdikleri masal kitaplarını çocuklara dağıtıp, ayrıca şeker ve çikolata ikramında da bulundular.