(Özel) Tavuklar Müslüm Babayla kavgayı bıraktı, yumurtlamaya başladı

Bursa’da yumurta üretimi yapan köylü, kız arkadaşıyla kavga edip bütün gün Müslüm Gürses şarkıları dinledi, ertesi gün tavuklarının daha çok yumurta verdiğini görünce şaşkına döndü. Tavukların artık birbirleriyle kavga etmeyip uysallaştığı görüldü.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Ağaçlı köyünde organik yumurta üretimi yapan Mustafa Tokalı, kız arkadaşıyla kavga ettiği bir gün çiftliğinde saatlerce Müslüm Gürses şarkıları dinledi. Ertesi gün tavuklarının daha çok yumurta verdiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O gün yumurta sattığı devamlı müşterilerinin de yumurtalarının diğer günlerden daha lezzetli olduğunu söylemesi üzerine Tokalı, klasik müzik dinlettiği tavuklarına artık Müslüm Gürses dinletmeye başladı.

Kurduğu çiftliğinde 1 yıldır 300 tavuk bakan Mustafa Tokalı, tavuklarına sabah akşam Müslüm Gürses şarkıları dinletiyor. Genç girişimcinin sattığı yumurtalar rağbet görüyor.

Yumurta üretimine köyünde 1 yıl önce başladığını ifade eden Mustafa Tokalı, "Çiftliğimde 300 tavuk var, bu tavuklar daha iyi verim versin diye onlara klasik müzik dinletiyordum. Bir gün kız arkadaşımla kavga ettik. Efkarlanıp o gün akşama kadar Müslüm Gürses şarkıları dinledim. Ertesi gün tavuklarım daha verimli yumurtlar hale geldi. Müşterilerim yumurtaların daha lezzetli olduğunu söyleyerek işin sırrını sordu. Ben de onlara işin sırrının Müslüm Gürses şarkıları olduğunu söyleyince büyük şaşkınlık yaşadılar. Eskiden tavuklar birbiriyle sürekli kavga ederdi. Artık kavga etmiyorlar, oldukça uysallar. Yumurtalarımın tanesini 75 kuruştan satıyorum" dedi.