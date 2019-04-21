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(Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta gelin olduğu köye yerleşen Şengül Geldi, dört erkek adaya rağmen muhtarlık seçimlerini kazandı.

(Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı

Zonguldak’ta gelin olduğu köye yerleşen Şengül Geldi, dört erkek adaya rağmen muhtarlık seçimlerini kazandı. Tek dönemde başarılı çalışmalara imza atan Geldi, 31 Mart seçimlerinde 50 oy farkla Müfettişler köyünün muhtarı seçildi.
1983 yılında evlenerek Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Müfettişler köyüne yerleşen 48 yaşındaki Şengül Geldi, köyde iki yıl kaldıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. 35 yıl boyunca İstanbul Atatürk Havalimanı’nda işçi olarak çalışan Geldi, emekli olduktan sonra köyüne yerleşti. Köy muhtarlığı seçimleri sırasında kendisine götürülen muhtarlık teklifine sıcak bakan Şengül Geldi, üç erkek adaya rağmen muhtarlık seçimlerini kazandı. Tek dönemde başarılı çalışmalara imza atan Geldi, 31 Mart seçimlerinde de 4 erkek adayla yarıştığı seçimi 50 oy farkla kazandı.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde kendine destek olan Müfettişler köyü halkına teşekkür eden Geldi, yeni dönemde de köy halkına en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi. İlk döneminin acemilik dönemi olduğunu ifade eden muhtar Geldi, “Bizler insanlara hizmet için bu yola çıktık. Müfettişler köyünde bir ilk olsun istedik. 4 yıl bir muhtarlık yaptım. Ara seçimle geldim o zaman da karşımda aday arkadaşlarım vardı. Sağ olsun Müfettiş köyü halkı bir ilki başarıp bayan muhtar seçtiler. İlk dönemi bitirdim, ikinci dönemde beni seçtiler. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Sadece bu seçimlerde bayan muhtar seçmekle kalmadılar bir de yanıma bayan aza verdiler. Beni seçtikleri için Müfettişler köyü halkına teşekkür ediyorum. Ben ilk döneminin acemilik dönemi olduğunu düşünüyorum. Muhtarlığın okulunu okuyup mezun olmuyorsun. Kendini geliştirerek, yetiştirerek muhtar oluyorsun. Yarım kalan projelerim var, bu projelerde yarım kalan alt yağı projelerimiz var, bunları bitirmeyi hedefliyorum. Köyde bir okulumuz var. Taşımalı eğitim olarak kullanılıyordu, buranın tadilatını yaptık. Burayı tamamen bitirip köyün bütün etkinliklerini burada yapmayı planlıyorum. Bizler özel idare ile çalışıyoruz. Bizlerin ihtiyacı neyse bizler onu devletimize, özel idaremize bildirip o işin üstünde eğileceğiz inşallah. Devletimizin şuan 5 bin köye 5 bin hizmet konağı projesi var. Allah’ın izniyle köylerde tek bayan muhtarım ben belki bir ayrıcalık tanırlar da köyümüze bu konağı yaptırırım diye düşünüyorum. Geçtiğimiz 4 yıla birçok hizmet sığdırdım. Yeni dönemde eksiklileri tamamlayarak köy halkına en iyi hizmeti vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

(Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı

(Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı

(Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı

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