(Özel) Tekmeler yedi, alt dişleri döküldü, ama atlara olan sevgisi hiç bitmedi

Balıkesir’de mesleğinin son temsilcisi olan nalbant Mehmet Tütünlüoğlu, 70 yıllık hayatının 60 yılını atlarla geçirdi. Meslek hayatı boyunca ısırılan, tekmeler yiyen ve alt dişleri dökülen emektar nalbant, yaşadığı her şeye rağmen atlara duyduğu sevginin çok büyük olduğunu söyledi.

Nalbant Mehmet Tütünlüoğlu, meslekte 60 yılını geride bıraktı. Tütünlüoğlu, "Meslekte 5. göbekteyiz. 12 yaşından bu yana bu işi yapıyorum, yaşım 70. Küçüklüğümüzden beri bu işteyiz. Balıkesir’de atlara nal çakan tek kişiyim. Eskiden bu işi yapan 20 kişi vardı. Sanat Okulu’nu bitirdim, sonra yem üzerine iş yapan bir şirkette işe girdim. Müşterilerimi hiç bırakmadım. Vardiya aralarında dahi işimi hallettim. Nal çakarken dikkat etmek gerekir. 2 milimlik bir nokta var. Bu 2 milimi kaçırdığın anda atta sıkıntı olabilir. Bazen hayvanın da umuru olmaz ama sonra ete battığında hisseder. Çok dikkat etmen lazım. Atın ayağını basış şekline göre de önemlidir. At dışa basar, içe basar, yan basar, bunlara dikkat etmek gerekir. Atın ayağına göre nalı hazırlaman gerekiyor. Törpüsünü de yapacaksın. Sevmezsen bu işi yapmazsın zaten. Bak emekli de olduk, 3 bin lira maaşımız var. Yan gelip yatarız. Atı sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz" dedi.

Türkiye şampiyonu rahvan atları 1980’den bu yana kendisinin nalladığını söyleyen Mehmet usta, nal çakma işlemi sırasında meslek kazaları yaşadığını, hatta başka nalbantların hayatını da kaybettiğini söyledi. Mehmet Tütünlüoğlu, "Meslek kazaları yaşadık tabii. Burnuma darbe aldım, başka bir seferde alt dişlerim gitti. İyi kötü tekmeler yedik. Isırıklar oldu. Ancak fiziken beni engelleyecek bir şey olmadı. Atın arka ayağına nal çakıyordum, atın sahibi sıkı tutamamış ayağını. Tekme alt çeneme geldi. Yontma yapıyordum, Allah’tan bıçak takılı değildi. Takılı olsaydı ağzım burnum giderdi. İşte, yüzümüze geldi, dişlerimiz gitti. Burnumuza geldi" şeklinde konuştu.

"Büyücüler bıktırdı"

At nalının uğruna inanan insanların olduğunu söyleyen Mehmet Tütünlüoğlu, kendisinden at nalı isteyenleri kırmadığını söyledi. Mehmet usta, kendisinden özellikle kır atın sağ ön ayağından çıkma nal isteyenlerden ise uzak durduğunu söyledi. Nalbant Mehmet usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyü yapmak için benden nal isteyenler oluyor. Para da teklif ediyorlar. Kır at olacak, ön sağ ayak olacak. Birileri bana gönderiyor bu insanları. Ben vermem. Yazık günah. Kim bilir kime büyü yapacaklar. ’Bana bir nal ver’ derse al kardeşim diyerek bir tane veriyorum. Ama özellikle kır atın sağ ön ayağının nalını isteyenlere vermem".

"45 günde bir nallıyoruz"

Bir dönem at yarışlarında jokey Halis Karataş’ın da bindiği TJK adı Damlataş olan Güngörbey’in sahibi Mert Karakuş, beden eğitimi bölümünde okuduğu için her zaman sporla iç içe bir hayatı olduğunu söyledi. Karakuş, "Okçuluk ve binicilikle uğraştım. Hobi olarak başlamıştık. Erkekoğlu çiftliğinde kalıyor atımız. Atımıza gelip binme imkanımız oluyor. Nalbant Mehmet ustamız bize yardımcı oluyor. 45 günde bir nal çakılması ve tırnak bakımlarının yapılması gerekiyor. Kendisi de işin ustası, teşekkür ediyoruz" dedi.