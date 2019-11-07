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(Özel) Tekne turu yapan turistler korkunç bir manzara ile karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti içesinde tekne turuna çıkan yerli turistler, suda korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Şanlıurfa’nın Halfeti içesinde tekne turuna çıkan yerli turistler, suda korkunç bir manzara ile karşılaştı. Cep telefonuyla manzarayı görüntüleyen turistler, suyun üzerinde bir erkek cesedi buldu. Cesedi, suya atılan bir plastik manken sanan turistler, korkunç gerçeği tekne yaklaştığında öğrendi.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde tekne turu yapan yerli turistler, etrafı görüntülerken korkunç bir manzara ile karşılaştı. Suyun üstünde insana benzeyen bir şey fark eden turistler, ilk önce bunun suya atılmış bir plastik manken olduğunu düşündü. Teknenin yaklaşmasıyla sudaki cismin ceset olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden ekipler, sudaki cesedi çıkarıp morga kaldırdı. Burada yapılan incelemede cesedin 28 Eylül’de kaybolan Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ramazan Akgöz’e ait olduğu belirledi.

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu
Şanlıurfa merkezdeki bir yurtta kaldığı öğrenilen Ramazan Akgöz’ün 28 Ekim’de ortadan kaybolduğu ve ailesinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, Akgöz’ün nasıl öldüğünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, Gaziantep’te defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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