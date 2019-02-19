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Özel Teknoloji Fen Okulları EDK 2019’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Yenilikçi eğitimleriyle adından söz ettiren Özel Teknoloji Fen Okulları ’Benim Su Roketim’ sunumuyla İzmir’de gerçekleşen ’Eğitimde Değişim Konferansı’na katıldı.Dünyanın ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden eğitimcilerin katıldığı, Eğitimde Değişim Konferansı her sene eğitimde yenilikleri paylaşmaya devam ediyor.

Özel Teknoloji Fen Okulları EDK 2019’da

Yenilikçi eğitimleriyle adından söz ettiren Özel Teknoloji Fen Okulları ’Benim Su Roketim’ sunumuyla İzmir’de gerçekleşen ’Eğitimde Değişim Konferansı’na katıldı.
Dünyanın ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden eğitimcilerin katıldığı, Eğitimde Değişim Konferansı her sene eğitimde yenilikleri paylaşmaya devam ediyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen ilham verici oturumlarda öğretmen ve uzmanlar sınıf tecrübelerini, araştırma bulgularını ve eğitim teknolojilerindeki son trendleri paylaşma imkanı buldu.
EDK 2019’a Özel Teknolojiler Fen Okulları’nı temsilen katılan Fen Bilgisi ve Teknolojileri öğretmenleri sunumlarını ile göz doldurdu. Su roketinin ne olduğunu, sisteminin nelerden oluştuğunu ve çalışma prensiplerini meslektaşları ile paylaşan Teknoloji Fen öğretmenleri, projenin öğrencileri üzerindeki kazanımlarını da açıklamayı ihmal etmedi. Projelerinin başka okullara da ilham olması ile farklı öğrencilere ulaşmasına imkan sağladıkları için mutlu olduklarını belirten eğitimciler, kendilerine her türlü fırsatı sağlayan okul yönetimine teşekkür etti.

Özel Teknoloji Fen Okulları EDK 2019’da

Özel Teknoloji Fen Okulları EDK 2019’da

Özel Teknoloji Fen Okulları EDK 2019’da

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