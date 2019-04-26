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(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bursa’da teknoloji ve ev aletleri satan bir mağazanın açılışı büyük izdihama sebep oldu.

Bursa’da teknoloji ve ev aletleri satan bir mağazanın açılışı büyük izdihama sebep oldu. 1 liraya mouse ve flash belleklerin satıldığı mağazada ürünler kısa sürede tükendi. Vatandaşlar saat 10.00’daki açılış için gece yarısından kuyruğa girip birbirini ezdi. Stoklar sınırlı olup kuyruktakiler ürün alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Bursa’da bir alışveriş merkezine açılan teknolojik ve ev aletleri satan mağazanın açılışı izdihama sebep oldu. Sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar indirimli ürünler almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Mağaza kapılarının açılmasıyla içeriye akın eden Bursalılar, televizyon, cep telefonu, bilgisayar, yazıcı, fotoğraf makinesi, küçük ev aletleri gibi ürünleri almak için birbiriyle yarıştı. Mağazada seramik tabanlı ütü ve su arıtma akıllı sürahisi 9 TL’den, şarjlı diş fırçası 29 TL’den süpürge 79 TL’den satışa çıkartılırken, mouse ve flash bellekler 1 liraya alıcı buldu. Televizyon, fotoğraf makinesi, cep telefonu, oyun konsolu gibi teknolojik ürünler ise piyasa değerinin oldukça altında olması ürünlerin kısa sürede tükenmesine sebep oldu.
Alışveriş yapmak için uzun süre kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise fiyatların uygun olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bazı vatandaşlar ise aradıkları ürünlerin çabucak tükenmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı.
Firmanın Genel Müdürü Hasan Vatan, Türkiye’de genç nüfusun çokluğuna vurgu yaparak, “Bu genç nüfus alışveriş yapmaya devam ediyor. Bizler Türkiye’ye güveniyoruz. 15 gün sonra bir başka mağaza daha açmayı planlıyoruz. Bugün Bursa’da 3’üncü mağazamızı açtık ve müthiş bir ilgi ile karşılaştık. Biz Bursa’yı, Bursalılar da bizleri seviyor. Bundan sonra periyodik olarak indirimlerimiz devam edecek ama, açılış kadar sert indirimler olmaz. Açılışa özel 9 liraya ütü, 1 liraya mouse sattık. Bu ürünlerin ucuz olması bugün burada yoğunluğa sebep oldu” diye konuştu.

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı

(Özel) Teknoloji mağazasının açılışında indirim çılgınlığı
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