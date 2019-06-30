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(Özel) Teknolojiye inat traşlamaya devam ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Uşak’ta deri sanayisinde bir zamanlar büyük önem taşıyan tabakhane traşçıları, teknolojinin gelişmesiyle çıkan otomatik makinelere inat el emeğiyle işlerini yapıyor.Deri sanayisinin teknolojiye ayak uydurarak mevcut makinelerin yerini otomatik ve tam otomatik makinelere bıraktığı günümüzde bazı iş yerlerinde ekonomik şartlardan ya da alan yetersizliğinden dolayı eski makinelerle üretime devam ediliyor.

(Özel) Teknolojiye inat traşlamaya devam ediyorlar

Uşak’ta deri sanayisinde bir zamanlar büyük önem taşıyan tabakhane traşçıları, teknolojinin gelişmesiyle çıkan otomatik makinelere inat el emeğiyle işlerini yapıyor.
Deri sanayisinin teknolojiye ayak uydurarak mevcut makinelerin yerini otomatik ve tam otomatik makinelere bıraktığı günümüzde bazı iş yerlerinde ekonomik şartlardan ya da alan yetersizliğinden dolayı eski makinelerle üretime devam ediliyor. Dolaplardan çıkıp kromlama işleminden sonra sertleşen deriler, deri sektöründe ustalık ve aynı zamanda hız da gerektiren, deri yüzeyinin temizlenmesi ve inceltilmesi işlemi için tabakhanelerin olmazsa olmazı traşçılara geliyor. Traşçılar, ustalıkla deriyi inceltip yüzeyini pürüzsüz hale getirdikten sonra tekrar dolaplara yağlanmak üzere gönderiyor.
Uşak Karma Deri Organize Sanayii çalışanı Nail Esen, baba mesleğini 27 yıldır yaptığını belirterek, “1994 yılından bu yana bu işi yapıyorum, baba mesleği. Babam da tıraşçıydı. Bu makinelerden fazla kalmadığını gördüm, artık bu işi yapan fazla yok, teknolojiye dönüldü. Tabakhaneden çoğu arkadaşımı mesleği yaparken görmedim. Ürünleri makinenin bıçak kısmında inceltiyoruz, fazlalığını alıyoruz. Bıçakları çok tehlikeli. Gelen ürünün her tarafını eşit bir şekilde inceltmeye çalışıyoruz. İnceltilen ürün daha sonra dolaba alınıp istenilen renge yağlanıyor” dedi.

(Özel) Teknolojiye inat traşlamaya devam ediyorlar

(Özel) Teknolojiye inat traşlamaya devam ediyorlar

(Özel) Teknolojiye inat traşlamaya devam ediyorlar

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