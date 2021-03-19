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  4. (Özel) Tekstil atölyesindeki patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

(Özel) Tekstil atölyesindeki patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

19.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da iki işçinin yaralandığı tekstil atölyesindeki pres makinesinin patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar’da iki işçinin yaralandığı tekstil atölyesindeki pres makinesinin patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde patlamayla birlikte işçilerden birinin alevler içinde yere yığıldığı görülüyor.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde önceki gün baskı pres makinasında patlama meydana gelmiş, olayda iki kişi yaralanmıştı. Yaralanan işçilere ilk müdahalesi ise mesai arkadaşları tarafında yapılmış, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı.

Alevler içinde kalan işçi yere yığıldı
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin incelme başlatırken, makinenin patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, makinenin bir anda bilinmeyen bir nedenle aniden patlaması sonucu ayakta bulunan bir işçinin alevler içinde yere yığıldığı görülüyor. Diğer çalışanlar ise alevler içinde kalan çalışma arkadaşlarını ellerine geçirdikleri bez yardımıyla söndürmeye çalışıyor.

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