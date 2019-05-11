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(Özel) Teleferik cambazları...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Uludağ ile şehir merkezi arasındaki alternatif ulaşımı sağlayan teleferik bakıma alındı.

Uludağ ile şehir merkezi arasındaki alternatif ulaşımı sağlayan teleferik bakıma alındı. Yükseklikleri 20 ile 45 metre arasında değişen 45 adet direk ile kabinlerin bakımları üst düzey güvenlik tedbirleri altında yapılıyor.
Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile şehir merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattı bakıma alındı. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik AŞ’de bakım çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. 6 Mayıstan itibaren bakıma alınan teleferik ramazan bayramına kadar yetiştirilecek. Uludağ’a daha emniyetli çıkılabilmesi için bakımı başlatılan teleferikte üst düzey güvenlik tedbirlerinin alındığı ve sadece eğitimli ve sertifikalı personel görev alıyor. Teleferikte Uludağ’a kadar yükseklikleri 20 ile 45 metre arasında değişen 44 adet direk yer alıyor. Ekipler, bu direklerden merkezden Sarıalan’a kadar olan 24 adet direk ile kabin ve istasyonların bakımını yapıyor. Vatandaşlara bir an önce hizmet verebilmek için soğuğa rağmen ölüme meydan okuyarak çalışan ekipler, bakımları en kısa sürede bitireceklerini söyledi. Normal insanların bakınca başının döneceği yükseklikte adeta dans edercesine çalışan ekipler izleyenleri kendine hayran bırakıyor.
Bursa Teleferik’te bakım mühendisi olarak çalışan Yusuf Bayram, "Bursa teleferiğin 25 adet direğinin konsol bakımını yapıyoruz. 50’nin üzerinde kişi ile 4 kişilik ekip çalışıyoruz. 22 bin 500 saatlik bir bakım. Yüksek yerlerde, personelimiz, en üst güvenlik şartlarında çalışıyor. Onların baretleri, emniyet kemerleri, iş güvenliği eğitimleri gibi hepsini dikkate alıyoruz. Konsolumuzun içerisinde miller var. Onları değiştiriyoruz. Makara bakımlarını yapıp, bir ay gibi sürede işi bitireceğiz. 1 haftadır çalışıyoruz. Verimli şekilde çalışmalar gidiyor. Bizim planlarımıza göre ramazan bayramında açmayı planlıyoruz. Tabi açmadan önce testlerimizi yapacağız. Bakım dahilinde 25 direğimiz, Uludağ’a kadar 44 direk var. Bir direk genelde 2 gün sürüyor. Konsolun ağırlığı 2,5 ton" dedi.

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...

(Özel) Teleferik cambazları...
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