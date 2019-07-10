(Özel) Telefon dolandırıcılarının oyunu ‘kağıt kalemle’ bozuldu

Denizli’de telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptıran adam, dolandırıcıların ‘para az geldi’ demesi üzerine eşinin bileziklerini alıp gittiği kuyumcuda altınları bozdurmak isteyince durumu anlayan kuyumcu tarafından durduruldu. Uyanık kuyumcu kağıt kalem kullanarak dolandırıcıların oyununu bozarken, yaşananlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bayram Yeri Meydanı’nda yaşandığı. M.Ö., isimli şahsı arayan telefon dolandırıcıları banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve durumun düzeltilmesi için 20 bin TL’yi verecekleri hesaba para aktarılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine M.Ö., kendisini telefon ile arayan dolandırıcıların hesabına 12 bin TL yatırdı. Ancak telefon dolandırıcıları rakamın az geldiğini söyleyerek 8 bin TL daha yatırması gerektiğini söyleyince M.Ö., isimli şahıs eşinden habersiz evdeki 2 bileziği bozdurmak için alarak kuyumcuya geldi. Burada şüpheli hareketlerde bulunup sürekli telefonla konuşan adamın halini gören kuyumcu esnafı ise sonradan durumu anlayarak olaya müdahale etti. Adamın bilezikleri bozdurmasına engel olan esnaf, M.Ö.’yü sakinleştirmeye çalışırken bir taraftan da polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise duruma müdahale edip M.Ö.’ye dolandırıcılara inanmaması gerektiğini söyleyip şahsın ikinci defa dolandırılmasının önüne geçmiş oldu.

“Arkadaşı bankaya para yatırmaktan kurtarmış olduk”

M.Ö.’nün bilezikleri bozdurup parayı dolandırıcılara kaptırmasının önüne geçen kuyumcu esnafı Servet Baysal ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şöyle anlattı:

“Arkadaşımız dışarıdan ter içerisinde geldi, bir hayli heyecanlıydı. Kendisi bizim de devamlı bir müşterimiz. Müşterime sordum, ‘hayırdır ne oldu?’ diye. Kendisi ‘bazı sıkıntılar var’ dedi. Konuya girmek istemedi. Onu oturttum ne olduğunu tekrar sordum. Bana acil paraya ihtiyacının olduğunu söyledi. Daha önceden tanıdığım bir arkadaş olduğu için böyle acil bir şey olmazdı. Hayırdır dedim ‘hastalık sağlık problemi mi var?’ diye sordum. Yok yok deyip konuşmak istemedi. Ağlamaklı bir haldeydi. Hala konuşamamakta ısrar edince bu defa yazalım mı diye sordum. Kalkıp bir defter kağıt aldım, yazmasını söyledim. Baktım yazamıyor elleri titriyor. Bir şey olduğunu anladım. Sonra telefonu gösterince telefon dolandırıcılığı meselesi olabilir diye düşündüm. Deftere ‘polisi arayalım’ yazdım. Kendisi korktuğu için başta reddetti. Kendisiyle telefonda bağlantı kurmuşlar ve telefonu kapatmamasını söylemişler. Ben polisi aradım. Parası boşa gitmesin diye. Polis arkadaşlar geldi. Böylelikle bu arkadaşı bankaya para yatırmaktan kurtarmış ve bunu önlemiş olduk. Bizim müdahalemizden sonra tekrar olmadı. Ama daha öncesinde para yatırmış. Bizden istediği miktar 10-15 bin lira civarındaydı. Telefondakiler kendisine altınlarını bozdurmasını söylemişler. Satmak için uğraşıyordu. Tabi biz fark edince olayı satmasını önledik.”