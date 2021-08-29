Özel telefon hattı! İşte Taliban'la 3,5 saatlik görüşmenin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Bosna Hersek ziyareti öncesi Afganistan'daki durumla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Elçilikte Taliban ile 3,5 saatlik görüşme gerçekleştirildi. Taliban ile görüşme, gerektikçe sürdürülecektir." açıklamasını yapmıştı.

ÖZEL TELEFON HATTI KURULDU

Bu açıklama sonrası Milliyet'ten Deniz Kilisoğlu, görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Görüşmenin, büyükelçi ve Taliban'ın iki üst düzey yetkilisiyle birlikte Kabil'in ele geçirilmesinden birkaç gün sonra yapıldığı, ilk yüz yüze yapılan görüşme sonrası temasın sürdürülebilmesi için bir telefon hattının kurulduğu belirtildi.

HAVALİMANININ GÜVENLİĞİNİ KİM SAĞLAYACAK?

Görüşmenin öncelikli maddesini havalimanı oluştururken güvenlik ve teknik boyutunun öne çıktığı ifade edildi. Türkiye'nin havalimanının güvenliğini sağlamak istediğini, bu ihtimalin askerlerin tahliye edilmesiyle şuanlık denklem dışına çıktığını ancak gelişmelere, analizlere ve Taliban'la yapılacak istişarelere göre yeni bir kararın da verilebileceği vurgulandı.

