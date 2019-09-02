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(Özel) TEM Otoyolu’nda lüks otomobillerin “makas” yarışı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde lüks otomobilli iki maganda, süratli bir şekilde araçların arasında “makas” atarak ve yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde lüks otomobilli iki maganda, süratli bir şekilde araçların arasında “makas” atarak ve yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü. Otomobildeki bir kişi o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.
İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte otomobille “makas” atan magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak dün saat 17.00 sıralarında lüks otomobilli iki maganda yarışmak için TEM Otoyolu’nda çıktı. Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde süratli bir şekilde seyreden magandalar, araçların arasında makas atmaya başladı. Defalarca birbirlerini geçmek için trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, hem kendi canlarını hem de vatandaşların canını bir an olsun umursamadı. Dakikalarca trafikte adeta terör estiren magandalar, kazaya davetiye çıkarttı. Magandalar trafikte yarışırken, otomobildeki bir kişi ise o anları saniye saniye kaydetti.

“İnşallah seni emniyet alır, ehliyetini de alırlar”
Yaşananları bir yandan kaydeden diğer yandan da magandaya talimatlar veren şahıs, “İnşallah seni emniyet alır, ehliyetini de alırlar. Buna bir şey demiyorlar, ben polise yardım ediyorum ehliyetimi alıyorlar. İşte ilahi adalet” diyerek bir de tepki gösterdi. Bir süre daha yarıştıktan sonra otomobilin diğerini geçmesi üzerine kayıt yapan kişi, “Ne oldu” diyerek zafer nidası attı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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