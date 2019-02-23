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(Özel) TEM Otoyolu’nda maganda önce “özür diledi” ardından “makas” attı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevkisinde “makas” atarak seyreden maganda, az kalsın motosikletlinin ölümüne neden oluyordu.

TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevkisinde “makas” atarak seyreden maganda, az kalsın motosikletlinin ölümüne neden oluyordu. Çarpmasına ramak kala motosikletliyi fark eden magandanın, özür diledikten sonra araçların arasında makas atarak gitmeye devam etmesi “bu kadarına da pes” dedirtti.
Olay, dün saat 12.15 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolu kontrol etmeden sapaktan içeriye bir anda giren otomobilin sürücüsü, yanında seyreden motosikletliyi fark edemedi. Yanından sıfır geçen sürücü az kalsın motosikletlinin ölümüne neden oluyordu. Durumu fark eden sürücü, motosikletlinin de kornaya basması üzerine yavaşladı. Büyük korku yaşayan ve ölümden dönen motosikletlinin yanına geldiği sürücü özür dileyerek yoluna devam etti.

“Özür diledi” makas atmaya devam etti
Ancak olayın ardından otomobil sürücüsü bu kez de trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atarak ilerlemeye başladı. Onlarca insanın canını tehlikeye atan sürücünün dakikalarca önce yaşattıklarının ardından bu şekilde devam etmesi “bu kadarına da pes” dedirtti. Tüm bu yaşananlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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