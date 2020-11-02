(Özel) TEM Otoyolu’nda milyonluk zincirleme kaza

TEM Otoyolu Eyüpsultan Hasdal mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Uzun araç kuyruğuna neden olan kazada birbirine giren araçların arasındaki Porsche marka lüks cip dikkat çekti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Hasdal mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolunda Almanya uyruklu AZ CY 56 plakalı Opel marka otomobil ile seyir halinde olan Yusuf Asil, trafiğin bir anda yavaşlaması sonucu aniden frene bastı. Asil’in frene basması sonucu arkasında seyir halinde olan Porsche marka lüks cip sürücüsü ve arkasındaki hafif ticari araç sürücüsü de frene basarak durdu. Ancak en arkadan seyreden otomobilin sürücüsünün duramayarak hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza sonucu öndeki 3 aracın içerisindekiler yara almadan kurtulurken, en arkadaki aracın içerisindeki 1’i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı aileyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın ardından polis ekipleri de olay yerine önlem alarak trafiğin akışını sağladı.