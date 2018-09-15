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(ÖZEL) TEM'de can pazarı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ümraniye TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ümraniye TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Molla Gürani Viyadüğü yakınında meydana geldi. İddiaya göre Perihan Torlak'ın kullandığı 34 ZC 5579 plakalı aracın lastiği patladı. Lastiğin patladığını fark eden sürücü yavaşlayarak emniyet şeridine geçmek istediği sırada arkadan gelen minibüs araca çarptı. Kontrolden çıkan minibüs başka bir araca ve ardından bariyerlere çarparak durabildi. ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Kazaya karışan iki otomobil ve bir minibüs nedeniyle TEM Otoyolu savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yaralıların yardımına koşarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 yaralı sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Yol kumlanıp temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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