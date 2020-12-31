(Özel) "Test için hastaneye gidiyoruz" dediler, Abant’a gidecekleri ortaya çıktı

İstanbul’da kısıtlamaya rağmen araçlarıyla sokağa çıkan arkadaş grubu polis denetimine takıldı. İçlerinden biri, "Test için hastaneye gidiyoruz" dedi, ancak Abant’a gidecekleri ortaya çıktı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini aralıksız sürdürdü. Dolmabahçe Caddesi’ndeki noktada uygulama yapan polis, içinde 2’si kadın 5 kişinin olduğu bir aracı denetleyince dört kişinin sokağa çıkma izninin olmadığını gördü.

Önce "hastaneye", sonra "Abant’a" gidiyoruz dediler

İzinleri olmamasına rağmen kısıtlamada araçlarıyla dışarı çıkanlardan biri, "Covid-19 testi için hastaneye gidiyoruz" dedi. Ancak bu kişilerin polise Ataşehir’de yaşadıklarını ve Bağcılar’daki bir hastaneye gideceklerini söyledikleri, daha sonra da ifadelerini değiştirerek "Abant’a gidiyoruz” dedikleri ortaya çıktı. Ayni araçtaki 2’si kadın toplam 4 kişiye Hıfzısıhha Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi.

