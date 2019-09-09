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(Özel) Teyzesinin bağışladığı karaciğer sayesinde okula başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda 6 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden 7 yaşındaki Emir Türköz, teyzesi Gülsen Türköz’den nakledilen karaciğer sayesinde hayata tutunarak, bugün okula başladı.Tekstille uğraşan Türköz ailesinin ilk çocuğu olan 7 yaşındaki Emir Türköz’e yaklaşık 6 yıl önce doktorlar tarafından kolesterol yüksekliği (ailevi hiperkolesterolemi) teşhisi konuldu.

Zeytinburnu’nda 6 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden 7 yaşındaki Emir Türköz, teyzesi Gülsen Türköz’den nakledilen karaciğer sayesinde hayata tutunarak, bugün okula başladı.
Tekstille uğraşan Türköz ailesinin ilk çocuğu olan 7 yaşındaki Emir Türköz’e yaklaşık 6 yıl önce doktorlar tarafından kolesterol yüksekliği (ailevi hiperkolesterolemi) teşhisi konuldu. Oğullarının tedavisi için İstanbul’daki çeşitli hastanelere giden aile, sonuç alamayınca Özel Gaziosmanpaşa (GOP) Hastanesine başvurdu. Uzman doktor tarafından muayene edilen Türköz’ün acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Yapılan tetkiklerde baba Erhan ile anne Sema Türköz’ün dokuları uyuşmayınca hastanın teyzesi 30 yaşındaki Gülsen Türköz karaciğerinden parça vermeye gönüllü oldu. Emir Türköz, 6 ay önce teyzesinden nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Bugün Haluk Uludeğer İlköğretim Okulunda 1’inci sınıfa başlayan küçük Emir, “Büyünce doktor olacağım, hayat kurtaracağım” dedi.

“Teyze demek anne yarısı demek”
Bugünü hayal bile edemediğini anlatan anne Sema Türköz, “6 ay önce karaciğer nakli olduk. Hayal etmemiştim bu anlarını. İyileşecek mi, iyileşmeyecek mi diye karışık duygular içerisindeydik. Doktorlarımız çok iyiydi. Oğlumla çok heyecanlıyız. Sabah erkenden kalktı ‘okula gidecek miyiz’ dedi. Okulun açılacağı günleri saydık. Okulu çok seviyordu. Ben gidecek miyim diye soruyordu. Bugün okulun ilk günü, bu anı bekliyorduk. Oğlum Emir karaciğer nakli oldu. Teyzesi organını verdi. Teyzesi vermeseydi organ nakli sırasına girecektik. Allah korusun sıra gelmezdi, belki de oğlumu kaybedebilirdim. Teyze demek anne yarısı demek. Teyzesine çok teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyoruz” dedi.

“Teyzemi çok seviyorum, onun sayesinde yaşıyorum”
Hastanedeyken hep bu anı beklediğini söyleyen Emir ise, “Bugün okulun ilk günü, çok heyecanlıyım. Hastanedeyken hep bu anı bekledim. Şu an burada olmayabilirdim. Çok mutluyum, gece uyuyamadım. Teyzemi çok seviyorum, onun sayesinde yaşıyorum. Okuma yazmayı öğreneceğim, çok iyi bir adam olacağım. Ben büyüyünce doktor olacağım, hayat kurtaracağım. Hasta çocuklar için okuyacağım” diye konuştu.

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