(Özel) Tezhip sanatı kadınların ellerinde şekilleniyor

Şanlıurfa’da tezhip sanatına yönelen kadınlar, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde şehit edilen Ömer Halisdemir’in portresini yaptı.

Şanlıurfa’da tezhip sanatını öğrenen kadınlar çekiç, çivi, tornavida ve bakır teller kullanarak çeşitli figürler yapıyor. Çivileri tahtalara çekiçle vurup saplayan kadınlar, bakır tellerle örerek aralarında 15 Temmuz darbe girişiminde 30 kurşunla şehit edilen Ömer Halisdemir’in resminin de bulunduğu çeşitli portreler ve figürler yapıyor.

Her portrede 6 aylık emek

Yaklaşık 6 aydır çivi, çekiç ve bakır teller kullanarak tezhip sanatıyla çeşitli şekiller yapan Fevzi Aya, “Türk bayrağı, Kelime-i Tevhit ve Ömer Halisdemir’in resmini yaparak sanatımızı icra ediyoruz. Her işin bir zorluğu var, bu normalde erkek işi. Elimizdeki çekici kim görse onlardan çok tepki alıyoruz. Erkek işidir, bayan yapamaz diye bizi eleştiriyorlar. Tezhip sanatı ile yapılan resimlerde öncelikle kavak tahtasına kadife bezimizi zımba ile geçirip daha sonra şablonumuzu geçiriyoruz. Sonra çivi aşamasına geçiyoruz. Çivi aşamasını yaptıktan sonra şablonumuzu yırtıp bakır telleri kullanıyoruz. Daha sonra çerçeve yapıp sergileniyor. İşimiz çok sabır gerektiren bir iş. Sabırdan ziyade çok zaman alan bir iş. Mesela elimizdeki çalışma yaklaşık 3 haftalık bir emek sonrası sadece çivi aşamasında. Bakır tel aşamasına girersek bu bir ayı alıyor. Çivileri çaktıktan sonra bakır teli bütün çivilerden tek tek geçiriyoruz. Çalışmamız çok hassas. Çizgileri hiç aşmamamız gerek. Bir sıkıntı olursa düzeltilemez. Resimlerde nasıl renklendirme yapılıyorsa teller de aynı şekilde renklendirmekte kullanılıyor” diye konuştu.