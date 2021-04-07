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  4. (Özel) Ticari araca çarpıp savruldu, başındaki kask sayesinde ölümden döndü

(Özel) Ticari araca çarpıp savruldu, başındaki kask sayesinde ölümden döndü

07.04.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Antalya’da motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kavşaktan çıkan araca hızla çarpan motosikletin sürücüsü savrulurken, başındaki kask sayesinde hayata tutundu.
Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhittin Ersoy Bulvarı’na çıkmakta olan Hikmet Erol’un kullandığı 07 AFR 113 plakalı hafif ticari araç, Muhittin Ersoy Bulvarı’nda seyir halindeki Rıdvan Çelik’in kullandığı 07 LAR 63 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp asfaltta sürüklenen motosiklet sürücüsü Rıdvan Çelik başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan Çelik, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı bölgede bulunan 2 iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kavşağa hızlı girdiği, otomobilin ise dur levhasına rağmen dikkatsiz bir şekilde yola çıktığı gözlenirken, motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle asfalta fırladığı görüldü.

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