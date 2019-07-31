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(Özel) Ticari araçla hırsızlığa geldiler alarm çalınca hızla kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 08:58 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de, ticari araçla bir tekstil atölyesinden hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler alarmın çalmasıyla hızla kaçtılar.

Küçükçekmece’de, ticari araçla bir tekstil atölyesinden hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler alarmın çalmasıyla hızla kaçtılar. Güpegündüz hırsızlık yapmaya çalışan şahıslar alarmın çalmasıyla kaçarken o anlar kameraya yansıdı.
Olay, 14 Temmuz’da saat 09.15 sularında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Zambak Sokaktaki tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli 2 kişi, ticari araçla sokaktaki tekstil atölyesine geldi. Maskeli şüpheliler, aracı geri geri atölye kapısına dayadıktan sonra, kapıyı açmak için zorlamaya başladılar. Bir süre kapıyı zorlayan maskeli hırsızlar, kapıyı açamayınca camı kırmaya çalışarak içeri girmeyi denedi. Ancak bunda da başarılı olamayan pişkin hırsızlar, yan taraftaki deponun kapısını kırmak için zorladı.
Deponun kapısını zorlayan hırsızlar, kapıyı kırmayı başardı. Ancak hırsızlar tam içeri girdiği sırada iş yerinin alarmı çalmaya başladı. Paniğe kapılan maskeli hırsızlar, hızla aracın kapısını kapatarak, bir şey çalmadan olay yerinden kaçtı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
İş yeri ortaklarından Selman Ece, “Gündüz hırsızlar geliyorlar. Beyaz bir minibüsle geliyorlar. Kapıyı kıramayınca camı kırmışlar. Daha sonra depoya girmeye çalışmışlar. Alarm devreye girmiş. Alarm devreye girince komşumuz bize haber verdi. Bu mahallede her gün hırsızlık olayları oluyor” dedi.
Deponun sahibi Emre Yavuz ise, “Hırsızlar önce atölyeyi basmış. Kapıyı kıramayınca bizim yan taraftaki depoya gelmişler. Alarm sistemi devreye girince hırsızlar hemen kaçmış. Kapımız kırılmış” ifadelerini kullandı.

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