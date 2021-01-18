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  4. (Özel) Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, "hastaneye gidiyordum" dedi

(Özel) Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, "hastaneye gidiyordum" dedi

18.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Bursa’da hastaneye gideceğini söyleyip, yolda durdurduğu ticari taksinin içerisinde alkol alırken polis çevirmesine takılan genç kadına 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Bursa’da hastaneye gideceğini söyleyip, yolda durdurduğu ticari taksinin içerisinde alkol alırken polis çevirmesine takılan genç kadına 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Ticari taksiden inmemek için ekiplere direnen alkollü kadın, bir süre sonra araçtan indirildi
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları bir ticari taksinin içerisinde müşteri olduğunu fark etti. Polis ekiplerinin ‘neden dışarıdasınız’ sorusu üzerine "hastaneye gidiyorum" diyen kadının izin belgesi olmadığı ortaya çıktı. Bu sırada aracın içerisine bakan ekipler, müşteri R.Ö.’nün elinde alkol bardağı olduğunu ve içinin de dolu olduğunu gördü. İdari ceza uygulanmak üzere taksiden inmesi istenilen R.Ö., ekiplere direnerek araçtan inmek istemedi. Yaklaşık 15 dakika süren ikna çabasının ardından genç kadın taksiden indirildi. Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanan genç kadın, geldiği taksiye yeniden binerek bölgeden ayrıldı. R.Ö., kendini görüntüleyen basın mensuplarına ‘Ben hiçbir şey yapmadım, üzerimi aradılar bir şey çıkmadı, çekmeyin’ diye tepki gösterdi.

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